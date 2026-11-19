jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menetapkan sembilan rekomendasi untuk memperkuat pengelolaan zakat nasional melalui Rapat Kerja (Raker) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 2026 di Jakarta, 17-19 November 2026.

Sembilan rekomendasi tersebut menjadi arah kebijakan Baznas bersama 120 UPZ untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL), sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Pimpinan Mobilisasi dan Pengumpulan Baznas Rizaludin Kurniawan membacakan sembilan rekomendasi tersebut dalam penutupan Raker UPZ 2026 di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

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Rekomendasi pertama adalah memaksimalkan pengumpulan zakat berbasis Asta Stratas Baznas 2026-2031 melalui strategi penghimpunan yang terintegrasi, adaptif, dan menjangkau lebih banyak muzaki.

Kedua, memperkuat kedudukan hukum Baznas sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural serta mengintegrasikan seluruh jaringan UPZ dalam ekosistem perzakatan nasional.

Ketiga, mempercepat transformasi digital dan integrasi sistem nasional, mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan keuangan.

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Keempat, mendorong komitmen pimpinan kementerian, lembaga negara, BUMN, dan perusahaan swasta untuk mendukung optimalisasi zakat melalui kebijakan pemotongan otomatis atau payroll system serta penguatan operasional UPZ.

Kelima, meningkatkan target mobilisasi ZIS pada 2027 melalui diversifikasi program penghimpunan, kampanye literasi zakat, dan optimalisasi basis muzaki. Langkah ini diharapkan turut mendukung agenda pembangunan nasional Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.