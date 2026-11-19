9 Rekomendasi Raker UPZ Baznas, dari Digitalisasi hingga Pengentasan Kemiskinan
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menetapkan sembilan rekomendasi untuk memperkuat pengelolaan zakat nasional melalui Rapat Kerja (Raker) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 2026 di Jakarta, 17-19 November 2026.
Sembilan rekomendasi tersebut menjadi arah kebijakan Baznas bersama 120 UPZ untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL), sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan.
Pimpinan Mobilisasi dan Pengumpulan Baznas Rizaludin Kurniawan membacakan sembilan rekomendasi tersebut dalam penutupan Raker UPZ 2026 di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rekomendasi pertama adalah memaksimalkan pengumpulan zakat berbasis Asta Stratas Baznas 2026-2031 melalui strategi penghimpunan yang terintegrasi, adaptif, dan menjangkau lebih banyak muzaki.
Kedua, memperkuat kedudukan hukum Baznas sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural serta mengintegrasikan seluruh jaringan UPZ dalam ekosistem perzakatan nasional.
Ketiga, mempercepat transformasi digital dan integrasi sistem nasional, mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan keuangan.
Keempat, mendorong komitmen pimpinan kementerian, lembaga negara, BUMN, dan perusahaan swasta untuk mendukung optimalisasi zakat melalui kebijakan pemotongan otomatis atau payroll system serta penguatan operasional UPZ.
Kelima, meningkatkan target mobilisasi ZIS pada 2027 melalui diversifikasi program penghimpunan, kampanye literasi zakat, dan optimalisasi basis muzaki. Langkah ini diharapkan turut mendukung agenda pembangunan nasional Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Baznas menetapkan sembilan rekomendasi untuk memperkuat penghimpunan dan pengelolaan zakat nasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Revisi UU Zakat Masuk Prolegnas, Pembahasan Ditargetkan Mulai 2027
- Baznas Tanam 10.500 Bibit Pohon di 29 Provinsi untuk Pulihkan Lahan Pascakarhutla
- Baznas Borong Tiga Penghargaan atas Inovasi Layanan dan Kepuasan Publik
- Expert Panel Seri V Kemenag Dorong Penguatan Pengawasan dan Pelaporan BAZNAS maupun LAZ
- Jateng Kembali Graduasi Ribuan Warga dari Kemiskinan
- Chip Merah Putih Diluncurkan, Tonggak Baru Wujudkan Kedaulatan Digital