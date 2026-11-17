jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.

Salah satu cara yang bisa membantu menurunkan berat badan adalah dengan mengonsumsi berbagai jenis rempah.

Orang cenderung percaya bahwa makanan diet seharusnya hambar dan tidak beraroma.

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Selama program penurunan berat badan, penting untuk memilih pilihan yang sehat, tetapi membuat hidangan penuh rasa sepenuhnya ada di tangan kita.

Rempah-rempah tidak hanya membantu meningkatkan rasa dan aroma hidangan apa pun dengan sentuhan ajaibnya, tetapi pada saat yang sama, telah dikenal bisa menyembuhkan banyak penyakit sejak zaman kuno.

Namun, Anda perlu memastikan bahwa makanan Anda dimasak dengan sedikit minyak.

Berikut adalah beberapa rempah sehat yang sebenarnya merupakan makanan penurun berat badan yang sempurna, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kunyit

Rempah Ayurveda ini memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus, selain antioksidan.