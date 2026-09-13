9 Rumah di Asrama TNI AD Kupang Ludes Terbakar, Diduga Ini Penyebabnya

jpnn.com - Kebakaran menghanguskan sembilan rumah di asrama TNI AD Kuanino, Kota Kupang, Sabtu (12/9) malam.

Komandan Korem 161/Wira Sakti Brigadir Jenderal TNI Hendro Cahyono menyebut peristiwa itu diduga akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting.

Brigjen Hendro mengatakan dugaan itu masih memerlukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak terkait untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

"Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan. Dugaan awal karena hubungan pendek arus listrik," kata Hendro di Kupang, Minggu sore (13/9/2026)).

Setelah kebakaran, Hendro Cahyono bersama Ketua Persit KCK Koorcab Rem 161 PD IX/Udayana Ny Kartika Adiningtyas Cahyono didampingi Kasrem dan jajaran staf memberikan bantuan kepada anggota TNI AD beserta keluarganya yang terdampak.

Bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan moril bagi keluarga prajurit yang mengalami musibah dan kehilangan tempat tinggal serta sejumlah barang milik mereka akibat kebakaran.

Danrem memastikan jajaran Korem 161/Wira Sakti memberikan perhatian terhadap

kondisi anggota dan keluarga yang terdampak, termasuk melakukan pendataan kerusakan dan kebutuhan pascakebakaran.

Peristiwa kebakaran terjadi pada Sabtu (12/9) malam sekitar pukul 21.30 WITA dan melanda kawasan rumah dinas yang berada di Barak Sonbay.