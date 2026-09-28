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9 Tahun Mengabdi, WMI dan Korporasi Rangkul Komunitas Difabel Mandiri Lewat Budidaya Ikan

9 Tahun Mengabdi, WMI dan Korporasi Rangkul Komunitas Difabel Mandiri Lewat Budidaya Ikan
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Rama Julian Saputra (dua dari kiri) ketua pelaksana kegiatan WMI dan Firman Wibowo (Kanan) Ketum WMI, anggota komunitas Disable Motorcycle Comunity (DMC), anak yatim dan korporasi merayakan ulang tahun ke-9 WMI di Pelataran Hijau, Pemancingan Ayam Jago, Desa Mekarwangi, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/9). Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Sabtu pagi di Pemancingan Ayam Jago, Tanah Sereal, Kota Bogor, suasananya terasa berbeda. Ada senyum dan optimisme baru yang terpancar dari sudut-sudut kolam.

Menandai usianya yang ke-9 pada Sabtu (26/9), perkumpulan jurnalis yang tergabung dalam Wartawan Mancing Indonesia (WMI), memilih merayakan hari jadi dengan cara tak biasa.

Lewat program WMI Peduli, mereka merangkul 42 anggota Disabled Motorcycle Community (DMC) JABODETABEK untuk belajar budidaya ikan air tawar.

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Sebuah langkah kecil yang dirancang untuk membuka jalan kemandirian ekonomi bagi rekan-rekan difabel.

"Kami ingin kehadiran WMI tidak sekadar menyalurkan hobi mancing, tetapi memberi dampak nyata. Lewat momentum sembilan tahun ini, kami gandeng korporasi dan teman-teman DMC untuk sama-sama belajar budidaya ikan," ujar Ketua Pelaksana HUT ke-9 WMI Rama Julian Saputra dalam keterangannya, Senin (28/9).

Bagi WMI, pelatihan yang mencakup teori hingga praktik langsung ini adalah model pemberdayaan inklusif.

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Tujuannya bukan cuma berbagi ilmu, tetapi mendorong ketahanan pangan keluarga dan menciptakan kemandirian finansial yang bisa direplikasi di tempat lain.

Raut bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah Frengky Widagdo, perwakilan DMC.

Menandai usianya yang ke-9 pada Sabtu (26/9), Wartawan Mancing Indonesia (WMI), memilih merayakan hari jadi dengan cara berbagi kepada sesama

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