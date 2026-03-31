9 Tim Calon Lawan Persib Semua Berat, Bojan Hodak Kasih Instruksi kepada Para Pemain
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung masih menyisakan sembilan pertandingan terakhir di putaran kedua BRI Super League 2025/26.
Seluruh pertandingan harus diselesaikan dengan baik, demi gelar juara ketiga kalinya berturut-turut.
Laga terdekat Persib ialah menghadapi Semen Padang di Stadion H Agus Salim pada Minggu (5/4/2026) malam.
Bali United, Dewa United, Arema FC, Bhayangkara FC, PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara, adalah lawan-lawan berat yang akan dihadapi Persib di sisa musim ini.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya tidak boleh tergesa-gesa dalam menyelesaikan musim.
Dia menginstruksikan para pemain tetap fokus dan menyelesaikan satu per satu pertandingan.
Semen Padang adalah lawan terdekat yang harus Hodak pikirkan bersama anak asuhnya.
"Kami akan menjalaninya pertandingan demi pertandingan, jadi nanti kita lihat saja," kata Hodak di Bandung, Selasa (31/3/2026).
Bojan Hodak menyampaikan instruksi kepada para pemain Persib menghadapi sembilan laga tersisa di putaran dua BRI Super League 2025/26.
- Bojan Hodak Kirim Doa, Persib Bandung Berpeluang Punya Wakil di Piala Dunia 2026
- Jadwal Pekan ke-26 Super League: PSIM Belum Aman
- Menu Latihan Persib Bikin Pemain 'Tersiksa', Dion Markx: Seperti Ingin Membunuh Kami
- Cetak Gol Emosional untuk Timnas Indonesia, Beckham Putra Enggan Bereuforia
- Tidak Hanya Sebagai Pemain, Jupe Kini Punya Peran Baru di Persib
- Misi Besar Borneo FC: Kejar Persib Bandung dan Rebut Takhta Juara