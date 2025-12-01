menu
9 Tim Finalis Unjuk Gigi di Grand Final Koki Muda Koepoe Koepoe 2025, Siapa Juara?

Grand Final Koki Muda Koepoe Koepoe 2025. Foto: Tim Koki Muda Koepoe Koepoe 2025

jpnn.com, JAKARTA - Ajang kompetisi memasak antarpelajar SMK Tata Boga tingkat nasional 'Koki Muda Koepoe Koepoe 2025' telah memasuki babak grand final yang digelar pada 25 November lalu.

Proses seleksi menuju babak akhir ini berlangsung ketat melalui roadshow dan serangkaian kompetisi di tiga kota besar, yakni Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi sebanyak 675 tim yang mewakili 45 sekolah tata boga di seluruh Indonesia.

Dari ratusan peserta tersebut, hanya sembilan tim terbaik yang berhasil melaju ke puncak kompetisi.

Di babak ini, para tim bertarung mempertaruhkan nama sekolah, prestasi, serta mewujudkan mimpi besar mereka sebagai calon chef profesional di masa depan.

Penyelenggaraan kompetisi ini diinisiasi oleh Koepoe Koepoe, jenama rempah Indonesia yang telah eksis lebih dari 75 tahun.

Koepoe Koepoe menghadirkan wadah ini demi melestarikan warisan kuliner Indonesia, mengasah keterampilan generasi muda, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap kuliner nusantara.

COO PT Anggana Catur Prima Linus Ligo meyakini kuliner Indonesia akan terus berkembang jika talenta muda diberikan panggung untuk berkarya.

Sebanyak 9 tim finalis unjuk gigi di Grand Final Koki Muda Koepoe Koepoe 2025, siapa juara?

