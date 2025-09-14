9.000 Pelari Ramaikan Pocari Sweat Run Lombok 2025, Ariel NOAH Ikut Serta

jpnn.com, LOMBOK - Pergelaran akbar Pocari Sweat Run Lombok 2025 sukses digelar di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 13-14 September 2025.

Total 9.000 pelari biru berkeringat bersama menyelesaikan lari di rute istimewa yang menawarkan pemandangan ikonik alam dan budaya Lombok.

Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTB menyambut baik seluruh pelari yang ikut sera di Pocari Sweat Run Lombok 2025,

"Kami mendukung penuh kegiatan ini diselenggarakan di NTB. Kegiatan yang mendukung Sport Tourism dan menghidupkan pariwisata lokal seperti ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah NTB," ungkap Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangan resmi.

Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana mengatakan acara tersebut punya efek luar biasa.

"Dalam dua hari ini hotel penuh, pesawat penuh, dan UMKM bergerak, sehingga ini menjadi momentum yang baik untuk mendongkrak pariwisata dan menggairahkan ekonomi di NTB," jelasnya.

Puspita Winawati (Wina), Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka menyatakan, Pocari Sweat Run Lombok 2025 adalah wujud komitmen kami untuk menyehatkan masyarakat Indonesia lebih luas dengan menyediakan wadah pelari-pelari, terutama dari daerah timur dan tengah Indonesia.

Total 9.000 pelari yang membirukan Lombok menjadikan kegiatan te5 sebagai event lari sirkuit terbesar di Indonesia.