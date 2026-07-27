906 Atlet Muda dari 29 Provinsi Unjuk Akurasi di Kejurnas Panahan Junior 2026

jpnn.com, KUDUS - Sebanyak 906 atlet panahan muda dari 29 provinsi di Indonesia berkompetisi dalam ajang MilkLife Archery Challenge Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Junior 2026 yang digelar di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, pada 22-29 Juli 2026.

Ketua Panitia Penyelenggara MilkLife Archery Challenge Kejurnas Junior 2026, Vera Eka Wardani, mengungkapkan adanya tren positif peningkatan jumlah peserta tahun ini yang mencapai 906 atlet, dibanding tahun sebelumnya yang mencatat 876 pemanah muda.

Lonjakan ini dinilai sebagai sinyal baik bagi ekosistem dan regenerasi atlet panahan nasional.

"Atmosfer kompetisi pada kejurnas tahun ini menjadi sangat kompetitif sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu barometer penting dalam peta pembinaan panahan nasional. Didukung dengan venue yang berstandar internasional, ajang ini memberikan pengalaman kompetisi kelas dunia sejak dini bagi atlet junior," ujar Vera dalam keterangan resminya.

Kejuaraan ini merupakan langkah lanjutan dari Bakti Olahraga Djarum Foundation dalam membina potensi olahraga panahan di Indonesia secara berjenjang.

MilkLife Archery Challenge Kejurnas Junior merupakan fase lanjutan yang diinisiasi oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dalam mengembangkan potensi cabang olahraga panahan Indonesia.

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Sebelumnya, program serupa telah rutin menyasar level pelajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Melalui pembinaan terstruktur mulai dari level sekolah dasar hingga kejurnas junior, pihak penyelenggara optimistis dapat melahirkan generasi pemanah tangguh yang siap bersaing di kancah internasional.