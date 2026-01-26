menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 912 Warga Tapanuli Tengah Harus Hidup di Tenda Pengungsi Pascabencana

912 Warga Tapanuli Tengah Harus Hidup di Tenda Pengungsi Pascabencana

912 Warga Tapanuli Tengah Harus Hidup di Tenda Pengungsi Pascabencana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyintas bencana di Kelurahan Hutanabolon dan desa di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah beristirahan di dalam tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di daerah setempat pada Senin (26/1/2026). ANTARA/Mario Sofia Nasution

jpnn.com, TAPANULI TENGAH - Sebanyak 912 warga Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara menjalani kehidupan di ratusan tenda pengungsi yang didirikan oleh pemerintah di kawasan setempat pascabencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir November 2025

“Sejauh ini seluruh kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi di pengungsian ini,” kata Lurah Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Polman Pakpahan di Hutanabolon, Senin.

Dia mengatakan untuk kebutuhan pangan seluruh pengungsi mendapatkannya dari dapur umum yang sudah disediakan.

Baca Juga:

Mereka diberikan makanan dengan lauk pauk dari pemerintah kabupaten, Pemprov Sumut, maupun dari pemerintah pusat.

“Warga ini kami siapkan makanan tiga kali dari dapur umum yang ada menggunakan bahan kebutuhan pokok yang disediakan pemerintah,” kata dia.

Sementara untuk kebutuhan air bersih, total ada sekitar 20 sumur bor yang sudah dibangun pemerintah bersama pihak swasta sejak lokasi pengungsian ini ada.

Baca Juga:

“Untuk kebutuhan mandi cuci kakus juga telah ada, serta juga ada layanan cuci baju gratis yang disiapkan Kementerian Sosial,” kata dia.

Dia mengatakan total ada 129 tenda dari beragam ukuran yang ada di kawasan tersebut. Ada tenda besar, tenda umum hingga tenda keluarga yang ditempati para pengungsi.

Ratusan warga Tapanuli Tengah masih harus hidup di tenda pengungsi pascabencana yang terjadi pada November 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI