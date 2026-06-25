93 Persen Lulusan Universitas Binawan Langsung Kerja, Sebagian Berkarier di Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Binawan meluluskan 318 wisudawan dalam Wisuda dan Angkat Sumpah ke-13 yang digelar di Auditorium Universitas Binawan, Jakarta, Kamis (18/6).

Dari jumlah tersebut, lebih dari 200 lulusan berasal dari Program Studi Sarjana Keperawatan Internasional dan Profesi Ners.

Universitas Binawan mencatat 93 persen alumninya telah memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari enam bulan setelah lulus.

Sebagian di antaranya bahkan telah berkarier di sejumlah negara, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Jepang, Austria, dan Australia.

Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Sumber Daya, dan Kemitraan Strategis Universitas Binawan Farouk Abdullah Alwyni, mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen kampus dalam menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

"Universitas Binawan terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, sehingga lulusan memiliki bekal yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan," kata Farouk dikutip JPNN.com, Kamis (25/6).

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Dalam laporan pendidikan yang disampaikannya, Farouk mengungkapkan sebanyak 67 persen wisudawan meraih predikat cumlaude.

Menurut dia, wisuda bukan hanya menjadi momentum syukur atas keberhasilan akademik, tetapi juga panggilan pengabdian bagi para lulusan untuk berkontribusi dalam menjawab berbagai tantangan bangsa dan kemanusiaan.