96 Hewan Sudah Divaksin, Karantina Sumsel Kejar Target Bebas Rabies 2030

jpnn.com - Sebanyak 96 hewan peliharaan telah mendapatkan vaksin rabies yang digelar Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Sumatera Selatan.

Pelaksanaan penyuntikan vaksin ini untuk mewujudkan Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies.

Vaksinasi yang berlangsung pada 28-29 September 2026 itu menyasar 24 ekor anjing dan 72 ekor kucing. Karantina Sumsel menyiapkan total 200 dosis vaksin, dengan layanan yang masih berlangsung selama dua hari berikutnya.

Kepala Balai Karantina Sumatera Selatan Sri Endah Ekandari menerangkan vaksinasi menjadi salah satu langkah pencegahan dan pengendalian rabies sekaligus bentuk dukungan terhadap target Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies 2030.

"Kami mendukung upaya mewujudkan Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies. Kegiatan ini juga menjadi salah satu rangkaian Hari Karantina Indonesia ke-149 dan HUT ke-3 Badan Karantina Indonesia sekaligus memperingati World Rabies Day," terang Sri Endah, Rabu (30/9/2026).

Menurut Sri Endah, pengendalian rabies membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Pemilik hewan peliharaan dinilai memiliki peran penting dengan memastikan anjing dan kucing mendapatkan vaksinasi secara rutin.

Baca Juga: Di Balik Dinding Lapas Cibinong

Selain vaksinasi, masyarakat yang datang juga mendapat edukasi mengenai kesehatan hewan serta konsultasi gratis bersama dokter hewan.

"Edukasi ini mencakup pentingnya vaksinasi rabies, pemeliharaan kesehatan hewan, hingga cara mengurangi risiko penularan rabies dari hewan ke manusia," jelas Sri Endah.