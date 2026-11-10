9.687 PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat ASN Penuh, Anggarannya Jumbo

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan menyampaikan membutuhkan anggaran mencapai Rp600 miliar untuk alih status kepegawaian ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai 1 Januari 2027.

Menurut dia, anggaran Rp600 miliar tersebut untuk pengangkatan 9.687 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.

"Kebutuhan secara total memang Rp600 miliar untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," kata Wildan.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kebutuhan anggaran tersebut dapat ditanggung pemerintah pusat, menyusul kesepakatan pemerintah bersama DPR RI mengenai pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.

"Ya, mudah-mudahan itu benar dibiayai oleh pusat. Kita berharap seperti itu," ujarnya.

Meski demikian, Wildan memastikan pemerintah daerah tetap menyiapkan alokasi anggaran melalui APBD untuk mengantisipasi apabila pembiayaan dari pemerintah pusat belum terealisasi.

Dia menyebutkan pembiayaan PPPK paruh waktu pada 2026 masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar.

"Tahun ini masih di daerah, masih paruh waktu. Sekitar Rp300 miliaran untuk paruh waktu," katanya.