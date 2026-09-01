969 Ton Sampah Palembang Mulai Dikirim ke PSEL, 141 Armada Dikerahkan

jpnn.com - Pengelolaan sampah di Kota Palembang memasuki tahap baru setelah pemerintah kota mulai mengirimkan sampah dari ratusan TPS menuju fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Pengiriman perdana ini menandai dimulainya pasokan sampah ke fasilitas PSEL yang nantinya mengolah sampah menjadi sumber energi listrik.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau langsung proses pengiriman sampah tersebut. Ia mengatakan, dari sekitar 1.260 ton timbunan sampah yang dihasilkan Kota Palembang setiap hari, sekitar 960 ton di antaranya diperkirakan masuk ke fasilitas PSEL.

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"Hari ini adalah hari perdana masuknya sampah dari beberapa tempat ke PSEL yang menghasilkan energi listrik. Dari Dinas Lingkungan Hidup diperkirakan sampah yang masuk mencapai 969 ton per hari," ujar Dewa, Selasa (1/9/2026).

Besarnya volume sampah yang harus dikirim membuat pengaturan armada menjadi salah satu faktor penting dalam operasional PSEL. Pasokan sampah berasal dari lebih dari 400 Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di wilayah Kota Palembang.

Menurutnya, PSEL tidak hanya menjadi fasilitas pengolahan sampah, tetapi juga bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengubah persoalan sampah menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Ratu Dewa menegaskan, PSEL Palembang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus menjadi salah satu proyek percontohan di tingkat nasional.

"Ini merupakan proyek strategis nasional dan Palembang menjadi salah satu percontohan. Jadi, kami berharap pelaksanaannya berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Dewa.