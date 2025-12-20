98 Resolution Network Berbagi Kasih Natal di Berbagai Daerah

jpnn.com, JAKARTA - 98 Resolution Network kembali melaksanakan kegiatan Gotong Royong Warga Peduli Warga pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Kegiatan ini mengusung agenda khusus Tali Kasih Natal dan merupakan pelaksanaan kali kedua sekaligus yang terakhir di tahun 2025 dengan total penyaluran sebanyak 8.000 paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) dan BUMN.

Juru bicara 98 Resolution Network Agus Teddy Sumantri menegaskan gerakan Warga Peduli Warga dalam menyambut perayaan Natal 2025 dilakukan pada, Sabtu 20 Desember di berbagai daerah secara simultan.

Baca Juga: Aktivis 98 Resolution Network Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra Lewat PB IDI

Penyaluran paket Tali Kasih Natal Banpres di wilayah Jabodetabek dipusatkan di dua lokasi, yaitu Gereja HKBP Rawalumbu, Bekasi sebanyak 500 paket dan Gereja Katolik St. Clara, Bekasi Utara sebanyak 500 paket.

Selain di Bekasi, pembagian Banpres juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

“Di Kota Ambon, disalurkan sebanyak 2.000 paket Banpres melalui Sekretariat Negara serta tambahan 1.000 paket sembako yang didukung oleh Pelindo. Sementara itu, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur disalurkan sebanyak 2.000 paket sembako dengan dukungan BUMN Angkasa Pura,” ujar Agus Teddy.

Baca Juga: WPW 98 Resolution Network Salurkan Paket Sembako Tali Kasih di Deli Serdang

Agus Teddy juga menyampaikan kegiatan Tali Kasih Natal juga dilakukan di wilayah Langowan, Sulawesi Utara—yang merupakan daerah kelahiran Ibu Presiden Prabowo Subianto—disalurkan sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden (Banpres) Tali Kasih Natal melalui Sekretariat Negara.

Dalam kesempatan di lokasi acara, Haris Rusly Moti, salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran telah sangat optimal mengambil langkah-langkah penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Aceh.