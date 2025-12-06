98 Resolution Network dan PT Pegadaian Bagikan 1.000 Paket Bansos di Bantar Gebang

jpnn.com, BEKASI - Jaringan aktivis 98 Resolution Network bersama PT Pegadaian (BUMN), dan Serikat Pekerja Pegadaian serta Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) kembali menggelar aksi sosial Warga Peduli Warga (WPW) di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Sabtu (6/12).

Juru Bicara 98 Resolution Network Rahman Toha mengatakan aktivitas pembagian 1.000 paket sembako untuk kesekian kalinya ini merupakan wujud nyata gotong royong antar warga di kehidupan masyarakat Indonesia.

“Hari ini merupakan agenda Warga Bantu Warga yang kesebelas. Kami bekerja sama dengan BUMN Pegadaian, Serikat Pekerja Pegadaian, dan Ikatan Pemulung Indonesia,” kata Rahman Toha dalam keterangan kepada awak media.

Dalam kesempatan itu, 98 Resolution Network juga menyampaikan duka mendalam dan keprihatinan atas bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut Rahman, pihaknya memberi dukungan penuh terhadap langkah cepat pemerintah dalam penanganan bencana.

“Kami dari 98 Resolution Network bersama seluruh peserta WPW menyampaikan duka mendalam. Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menegakkan solidaritas dan gotong royong. Kami percaya pemerintah Prabowo bergerak cepat dalam tahap tanggap darurat hingga pemulihan dan rekonstruksi ke depan. Kami yakin upaya terbaik sedang dilakukan demi keselamatan warga,” ucapnya.

Baca Juga: Ojek Online dan Warga Berekonomi Rentan Terima Paket Sembako dari 98 Resolution Network

Sementara itu, Kepala Divisi Produk Gadai PT Pegadaian Mufri Yandi menyampaikan ucapan terimakasih atas pelibatan PT Pegadaian dalam gerakan Warga Peduli Warga.

Sebab, menurut Mufri, PT Pegadaian sesungguhnya sudah memiliki mandat dan tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat Indonesia. Karena itu, berpartisipasi dalam Warga Peduli Warga adalah keniscayaan dan kewajiban moral bagi PT Pegadaian.