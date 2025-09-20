98 Resolution Network Pastikan Masyarakat tak Sendirian Hadapi Tantangan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas aktivis 1998 dan alumni Kelompok Cipayung, 98 Resolution Network, kembali membagikan sembako tahap II untuk masyarakat pada Sabtu (20/9).

Aksi bertajuk #WargaPeduliWarga itu menyasar warga Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat dan komunitas driver ojol di daerah Rawamangun, Jakarta Timur.

Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari PT Adhi Karya dan sejumlah pemrakarsa 98 Resolution Network, seperti Haris Rusly Moti, Wahab Talaohu, Eli Salomo, Supriyanto, Gigih Guntoro, Joehanes Marbun, Urai Zulhendri, dll.

Juru Bicara 98 Resolution Network Sulaiman Haikal mengatakan aksi ini dilakukan untuk membantu masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang terjadi.

"Jadi intinya kami tadinya ada situasi warga jaga warga, sekarang menjadi warga peduli warga. Bahwa seluruh warga tidak akan ditinggal sendirian dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ke depan," kata Haikal di Kwitang, Jakarta Pusat.

Haikal mengatakan pemberian bantuan kali ini difasilitasi oleh BUMN PT Adhi Karya. Secara total, terdapat 1.000 paket sembako yang dibagikan. Kami dari 98 Resolution Network ikut mendampingi penyaluran bantuan yang telah menjadi arahan dari Presiden Prabowo untuk saling membantu.

"Di Kwitang ada 500. Nanti siang kita membagian kepada mitra ojol. Pada mitra ojol sebanyak 500 lagi," ujar Haikal.

Adapun sembako yang diberikan terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng, gula dan lain-lain.