98 Resolution Network Sebut Penyadapan Presiden Menjurus pada Tindakan Makar

jpnn.com, JAKARTA - Pemrakarsa 98 Resolution Network Wignyo Prasetyo mengatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh para Pati Polri sebagai masalah yang sangat serius dan bahkan menjurus pada indikasi tindakan makar.

Pasalnya, tindakan tersebut diduga telah menyabot dan melumpuhkan kemampuan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan pemerintahan.

"Pelanggaran itu sudah dilakukan sejak 2025, ini patut kita duga sebagai upaya sistematis dan terencana untuk menyabot dan melumpuhkan kemampuan kepala negara dalam menjalankan pemerintahan," ucap Wignyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

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Dia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polri harus objektif dan transparan dalam membongkar kasus ini.

"Kita apresiasi apa yang dilakukan Polri, dan kita berharap Polri dapat secara membongkar kasus ini sehingga segalanya menjadi terang benderang," ujarnya.

Mantan aktivis 98 ini juga berharap penyelidikan Polri tidak berhenti di internal kepolisian semata dan perlu menelusuri pihak-pihak lain yang turut menggunakan penyadapan tersebut.

“Harus ditelusuri semua yang terkait,” tegasnya.

Wignyo menghimbau masyarakat untuk mendukung langkah-langkah Polri dan Presiden.