98RN-KSG Gelar Bakti Sosial Kesehatan dan Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - 98 Resolution Network (98RN) dan Krakatau Steel Group (KSG) bersinergi menggelar kegiatan bakti sosial kesehatan dan juga refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo - Gibran.

Kegiatan tersebut dalam rangka realisasi program 'Warga Peduli Warga' yang berlangsung di dua kecamatan di kawasan PT Krakatau Steel, yaitu di Kelurahan Ramanuju Baru Kecamatan Citangkil dan di Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan, Cilegon Banten (Sabtu (17/10/2026).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian antarwarga sekaligus melakukan refleksi dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran serta dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-75 Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 17 Oktober 2026.

Tampak hadir dalam kegiatan sinergi 98RN-KS Group ini adalah sejumlah aktivis dan pimpinan sejumlah relawan antara lain, yaitu Perisai Prabowo, Jaringan Relawan Indonesia Emas, Arenas Prabowo 08, Beta Gibran, Tim 8, Bolonemase, Tim Gerak 08, dan Yayasan Generasi Hebat Sejahtera (YGHS).

Adapun kegiatan bakti sosial kesehatan ini berupa Cek Kesehatan Gratis (CKG), pembagian vitamin dan obat-obatan, pemeriksaan mata serta pembagian kaca mata gratis, hingga penyaluran paket sembako.

Pelaksaan kegiatan ini secara teknis ditangani langsung oleh 98RN bersama Persatuan Istri Karyawan (Periska) KSG, Community Development (Comdev), dan Badan Pelayanan Kesehatan (Bapelkes).

Sinergi 98RN dan KSG di tengah situasi ekonomi yang memerlukan spirit 'Warga Peduli Warga' dirasakan sangat efektif.

Ketua Umum Periska KSG Dessy Willgo Zainar mengatakan aksi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat sekitar.