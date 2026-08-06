995 Senjata Api dan Narkoba Ditemukan di Bunker Sekolah Swasta di Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 995 pucuk senjata api, CD video porno, hingga narkoba ditemukan di sekolah swasta yang berada di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Kami menemukan kembali beberapa senjata, termasuk juga menemukan narkoba dan CD porno," kata Hermawanto selaku kuasa hukum yayasan sekolah swasta tersebut di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/8).

Hermawanto mengatakan pada Juli lalu, tepatnya Jumat (10/7), pihaknya menemukan 995 pucuk senjata api, amunisi, dan beberapa aksesoris senjata yang lain.

Selanjutnya pada Rabu (5/8) lalu, pihaknya kembali menemukan beberapa senjata, narkoba jenis ganja, sabu-sabu, dan VCD porno.

Kemudian, pihak sekolah menghubungi polisi.

"Kami ingin perkara ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh Polres Metro Jakarta Selatan," katanya.

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Staf ahli ketua pembina yayasan sekolah swasta, Untung Sangaji, menjelaskan kronologi terkait temuan tersebut. Saat itu pihak sekolah membuka sebuah ruangan tertutup untuk kebutuhan anak sekolah.

"Namun, ketika kami membuka ruangan untuk kepentingan sekolah ini, ditemukan peralatan yang disebut senjata. Airsoft gun yang bisa membunuh karena larasnya itu polos tidak ada alur," kata Untung.