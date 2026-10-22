A2Ki Desak Ombudsman Usut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang & Konflik Kepentingan di INSA Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Agen Kapal Indonesia (A2Ki) mendesak Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan di tubuh DPC INSA Sumsel, Selasa (20/10).

Langkah ini ditempuh A2Ki dengan menyerahkan pernyataan sikap resmi secara langsung kepada Ombudsman Sumsel.

A2Ki mendesak agar berbagai dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan hubungan kepentingan bisnis serta regulasi internal segera diperiksa sesuai prosedur pengawasan yang berlaku.

Ketua Umum A2Ki Maulana AHA S.H. menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal laporan ini hingga tuntas dan tidak ingin persoalan tersebut mandek sebatas penyerahan dokumen keluhan semata.

Ada sejumlah poin krusial yang disoroti oleh A2Ki dalam berkas laporannya. Poin-poin tersebut meliputi dugaan penyalahgunaan kedudukan oleh oknum pengurus INSA Sumsel, indikasi konflik kepentingan dengan perusahaan penyedia jasa kapal, hingga masalah akuntabilitas pada proses perumusan serta implementasi tarif pelayanan kapal di lapangan.

Kendati demikian, A2Ki menegaskan bahwa seluruh poin permasalahan yang dilaporkan tersebut saat ini masih berstatus sebagai dugaan awal yang membutuhkan pembuktian hukum lebih lanjut.

Pihaknya pun meminta Ombudsman agar memberikan ruang klarifikasi yang adil bagi seluruh pihak terkait selama proses pemeriksaan berjalan.

Maulana AHA menegaskan asosiasi profesi semestinya menjadi wadah koordinasi, perlindungan kepentingan anggota, serta penjaga iklim usaha yang sehat. Bukan justru menjadi sarana untuk menekan pelaku usaha atau menguntungkan kelompok tertentu.