A3FI Usulkan Pembentukan Standar Baku Penghitungan Kerugian Negara

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Advokat dan Akuntan Forensik Indonesia (A3FI) mendesak pembentukan standar teknis baku penghitungan kerugian negara yang berlaku seragam untuk seluruh lembaga auditor.

A3FI menyoroti bahwa ketidakseragaman instrumen audit saat ini kerap memicu ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu, asosiasi ini mengusulkan adanya sebuah panduan baku yang mengikat dan berlaku nasional bagi seluruh pihak maupun instansi pemeriksa keuangan.

"Penghitungan yang keliru secara metodologis akan menghasilkan angka yang keliru, siapa pun pelaksananya dan siapa pun yang menugaskannya," tegas Ketua Umum A3FI Dr. Jan Samuel Maringka saat A3FI memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam sidang pengujian undang-undang Perkara Nomor 206/PUU-XXIV/2026 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK RI), Rabu.

Melalui langkah standardisasi teknis penaksiran tersebut, A3FI berharap proses penegakan hukum tata kelola keuangan negara di Indonesia ke depan dapat berjalan lebih objektif, transparan, serta berbasis pada kaidah ilmiah akuntansi forensik yang valid.

Kehadiran A3FI didasarkan pada kepentingan langsung organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025. Terkait lembaga yang berwenang memeriksa keuangan negara, A3FI tidak menyampaikan tafsir maupun sikap politik, dan menyerahkan sepenuhnya penafsiran Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 kepada Majelis Hakim Konstitusi.

Pokok keterangan A3FI murni berfokus pada metodologi penghitungan.

A3FI mencermati bahwa dalam persidangan korupsi, hakim kerap dihadapkan pada dua angka kerugian negara yang berbeda signifikan atas dasar fakta yang sama, yakni angka penuntut umum berdasarkan laporan BPK/BPKP/Inspektorat dan angka penasihat hukum melalui ahli.