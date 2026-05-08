AAIBI-KOSA Sepakat Bangun Sinergi Pengembangan AI Indonesia-Korea Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Artificial Intelligence Buatan Indonesia (AAIBI) dan Korea AI·Software Industry Association (KOSA) memperkuat kolaborasi pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) antara Indonesia dan Korea Selatan.

Kesepakatan itu menjadi langkah awal dalam membangun sinergi lintas negara di bidang teknologi AI dan industri perangkat lunak.

Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan di Seoul, pada 1 April 20206, itu ditandatangani oleh Executive Chairman Asosiasi Artificial Intelligence Buatan Indonesia, Kim Ho, bersama Chairman Korea AI·Software Industry Association, Joh Joon Hee.

Baca Juga: Wamenaker Afriansyah Tegaskan Kompetensi SDM Kunci Utama Hadapi Digitalisasi Global

Melalui kerja sama tersebut, kedua organisasi sepakat membangun kerangka kolaborasi strategis dalam pengembangan teknologi AI, termasuk eksplorasi peluang kerja sama di masa mendatang.

Kolaborasi itu juga diarahkan untuk memperkuat pertukaran pengetahuan, teknologi, serta peluang industri antara Indonesia dan Korea Selatan.

Korea AI·Software Industry Association diketahui merupakan asosiasi industri yang mewakili sektor AI dan perangkat lunak di Korea Selatan berdasarkan regulasi nasional, termasuk Software Promotion Act dan AI Basic Act.

Sementara itu, Asosiasi Artificial Intelligence Buatan Indonesia berperan sebagai wadah kolaborasi dan pengembangan ekosistem AI di Indonesia.

Dalam kerja sama tersebut, kedua pihak juga berkomitmen mengeksplorasi potensi pengembangan industri AI yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di tingkat global.