AAMAI Gelar The Forum Untuk Bahas Perkembangan Sektor Asuransi

jpnn.com, YOGYAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-33, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) menyelenggarakan Indonesia Professional Insurance Forum (The Forum) pada 6–8 Agustus 2025 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.

Dengan mengusung tema “Navigating Geopolitical Threats and Opportunities in the Insurance Industry”, forum ini menjadi wadah strategis bagi pelaku industri asuransi untuk membahas secara komprehensif dinamika geopolitik global yang kian kompleks beserta implikasinya terhadap sektor asuransi.

Ketidakstabilan politik global, seperti meningkatnya ketegangan antar negara, pergeseran aliansi strategis, perang dagang, hingga kebijakan nasionalistik, telah menciptakan tantangan besar bagi industri asuransi. Risiko yang muncul mulai dari kerugian berskala besar, perubahan kebijakan pemerintah, sanksi ekonomi, hingga kerusuhan sipil tidak hanya mengancam stabilitas keuangan, tetapi juga memengaruhi proses penilaian risiko, penjaminan, dan penetapan harga.

Meski demikian, situasi ini juga membuka ruang bagi peluang baru seperti inovasi produk, diversifikasi layanan, dan ekspansi ke pasar yang sebelumnya kurang terlayani.

Melalui forum ini, AAMAI menghadirkan para ahli dan praktisi lintas sektor untuk berbagi wawasan, strategi, dan solusi yang dapat memperkuat ketahanan industri asuransi di tengah perubahan geopolitik yang cepat.

Forum ini akan membahas berbagai strategi pengelolaan risiko secara proaktif, termasuk peningkatan penilaian risiko, penjaminan, dan pengelolaan klaim.

Selain itu, peserta akan diajak mengeksplorasi peluang pertumbuhan strategis di tengah gangguan geopolitik, memanfaatkan kemajuan teknologi dan solusi berbasis data untuk meningkatkan daya saing, serta membangun kerangka operasional yang tangguh agar industri asuransi mampu bertahan di tengah ketidakpastian global.

Forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan asuransi, regulator, dan pemangku kepentingan utama untuk menghadapi ancaman geopolitik sekaligus memanfaatkan peluang bagi pertumbuhan berkelanjutan.