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AAMAI Wujudkan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan melalui CSR Ketahanan Pangan di Sleman

AAMAI Wujudkan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan melalui CSR Ketahanan Pangan di Sleman
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AAMAI menggelar program CSR ketahanan pangan di Sleman. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, SLEMAN - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) melaksanakan program CSR bertajuk "Sinergi Rantai Pasok Pangan Cerdas & Berkelanjutan" di Kelurahan Selomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program ini merupakan wujud komitmen AAMAI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan inovasi dan teknologi di sektor pertanian.

Mengusung semangat kolaborasi dan keberlanjutan, program CSR AAMAI dirancang untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih produktif, efisien, dan bernilai tambah.

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Melalui sinergi bersama pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, AAMAI berharap inisiatif ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, AAMAI menetapkan Gapoktan Selomakmur di Kelurahan Selomartani sebagai mitra utama.

Pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan proses identifikasi terhadap sejumlah kelompok tani di Kabupaten Sleman dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, potensi pengembangan komoditas pangan, kesiapan infrastruktur, serta peluang pengembangan hilirisasi dan digitalisasi pertanian.

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Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Gapoktan Selomakmur dinilai memiliki kesiapan terbaik untuk mendukung implementasi program secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Sleman Harda Kiswaya, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Camat Kalasan, Dandim Kalasan, Polsek Kalasan dan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, pelaku UMKM, serta seluruh masyarakat Desa Selomartani.

AAMAI berusaha mewujudkan komitmen dalam pembangunan berkelanjutan dengan program CSR ketahanan pangan di Sleman.

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