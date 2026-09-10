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Aan Kurniawan Tega Menghabisi Satu Keluarga di Palu

Aan Kurniawan Tega Menghabisi Satu Keluarga di Palu
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Tersangka berjalan di parit air pada rekonstruksi 34 adegan digelar Polresta Palu dalam kasus kekerasan berujung pada pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Rabu (9/9/2026). ANTARA/Angga

jpnn.com - Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah dengan tersangka Aan Kurniawan.

Kasus tersebut terjadi di tempat usaha pemotongan ayam di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu (26/7/2026).

Tiga korban meninggal dunia dalam perkara tersebut, yakni Jamil, istrinya Nurhanisa, serta anak mereka yang berusia dua tahun.

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Dalam rekonstruksi yang digelar penyidik Polresta Palu, tersangka memeragakan 34 adegan untuk memperjelas rangkaian peristiwa pembunuhan tersebut.

Rekonstruksi pada Rabu (9/9/2026) kemarin juga melibatkan personel Polresta Palu sebanyak 150 orang untuk pengamanan.

"Selain itu, dari kejaksaan juga hadir tiga orang," kata Wakapolresta Palu AKBP Muhammad Ilham di Palu.

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Rekonstruksi dimulai dari adegan saat tersangka mencegat korban yang sedang mengendarai sepeda motor.

Kemudian, korban masuk ke rumah hingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah dengan tersangka Aan Kurniawan. Begini kejadiannya.

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