Abadi Denganmu, Asvadial Mengenang Kepergian Vokalis

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepergian seseorang seringkali diwarnai dengan ratapan dan penyesalan. Namun, Asvadial memaknai dengan cara yang berbeda.

Band asal Yogyakarta yang mengusung aliran Japan alternative pop itu membawa sentuhan baru dalam karya berjudul Abadi Denganmu.

Lagu tersebut memadukan unsur folk dan modern rock, serta menggambarkan tiga fase dalam melepas kepergian vokalis utama Asvadial. Mulai dari pesan-pesan positif almarhum semasa hidup, perayaan kebersamaan yang pernah ada hingga melanjutkan hidup.

Daimas Haraia sebagai penulis lagu menuturkan proses penulisan Abadi Denganmu terbilang cepat, hanya dalam beberapa hari saja untuk keseluruhan bagian.

Namun untuk teknis perekaman lagu memakan waktu yang cukup lama bagi Asvadial bahkan lebih dari 1 tahun. Sebab, selain bersamaan dengan produksi materi album berikutnya, hal yang tersulit bagi personel yakni benar-benar merelakan fase ini sebagai manusia yang utuh; bukan hanya sekadar dalam lagu, melainkan juga dalam kehidupan nyata hingga akhirnya bisa diselesaikan.

Lagu Abadi Denganmu dari Asvadial dirilis sejak Oktober 2026, bertepatan dengan perayaan momen 3 tahun kebersamaan sejak pertama kali bertemu dengan mendiang vokalis, Hassel Has a.k.a. Hassena Deva Suhendra.

Dalam lagu itu, Asvadial berkolaborasi dengan 4 musisi muda Yogyakarta yang juga sahabat baik vokalis: Fardah Ainy, Jacky McKam, Pundiana & Sulishtyo d’Arpito.

Fardah dari band Twelve Midnight dan Pundiana solois berbakat dari Yogyakarta didaulat sebagai vokalis utama yang membawa dua suasana berbeda dalam penceritaan lagu, Jacky dari band Crossmate membacakan puisi perayaan kebersamaan, dan Sulishtyo dari band Rotti Mari mengisi transisi ke bagian akhir dengan melodi gitar yang menyayat hati.