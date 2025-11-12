Abadi Ogan Cemerlang Tegaskan Komitmen Jaga Lingkungan, Rutin Uji Sampel Air di Sungai

jpnn.com, JAKARTA - PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terus menegaskan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan melalui langkah nyata berupa uji sampel air secara berkala di sungai-sungai sekitar area tambang.

Kegiatan ini menjadi bukti konkret dukungan perusahaan terhadap praktik pertambangan yang ramah lingkungan dan transparan.

Foreman Environment PT AOC Rifqi Wahyudi menjelaskan bahwa pemeriksaan kualitas air dilakukan bersama berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah OKU, perwakilan TNI/Polri, serta Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPLI).

"Terakhir melakukan uji sampel air di Sungai Ogan pada 13 Agustus lalu bersama pihak DLH, UPTD, dan ormas lingkungan. Ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga transparansi dan memastikan tidak ada dampak pencemaran dari aktivitas tambang,” ujar Rifqi dalam keterangan resminya, Rabu (12/11).

Pengambilan sampel dilakukan di tiga titik Sungai Landtipe dan dua titik Sungai Ogan, yang kemudian dikirim ke UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan pada 14 Agustus 2025 untuk diuji.

Berdasarkan Sertifikasi Hasil Uji yang diterbitkan pada 27 Agustus 2025, seluruh parameter air menunjukkan tidak adanya pencemaran. Semua komponen hasil uji mulai dari pH, TDS, TSS, kadar Besi, Mangan, Sulfat, hingga tingkat kekeruhan dan warna berada jauh di bawah baku mutu lingkungan.

"Artinya, tidak ada indikasi pencemaran limbah dari aktivitas tambang batubara kami,” tegasnya.

Rifqi menambahkan, PT AOC telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat untuk pengelolaan limbah dan pengujian kualitas lingkungan. Pemeriksaan dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai dengan standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).