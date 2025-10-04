Abaikan Desakan Trump, Isreal Melancarkan Serangan di Jalur Gaza, Tewaskan 5 Warga
jpnn.com - GAZA - Tentara Israel menewaskan lima warga Palestina, termasuk seorang anak perempuan, dan melukai lainnya dalam serangan di Jalur Gaza pada Sabtu (4/10). Hal ini mengabaikan desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Israel segera menghentikan serangan.
Sebelumnya, Donald Trump mendesak Israel untuk segera berhenti mengebom Gaza setelah kelompok perlawanan Hamas menyatakan setuju membebaskan sandera Israel seperti yang dia usulkan. Trump juga mengatakan dia percaya kelompok itu "siap untuk perdamaian abadi."
Sumber-sumber medis dan saksi mata mengatakan meski ada desakan Trump, pasukan Israel masih menyerang dua rumah di Kota Gaza dan kamp pengungsi Nuseirat yang menewaskan lima orang dan melukai beberapa lainnya.
Serangan udara dan darat pasukan Israel juga berlanjut di seluruh Kota Gaza dan Khan Younis di wilayah selatan.
Mereka juga melakukan penghancuran intensif dengan drone dan bahan peledak yang menargetkan bangunan permukiman di berbagai kawasan Gaza sepanjang malam.
Sejak Oktober 2023, Israel telah menewaskan hampir 66.300 warga Palestina, yang sebagian besar adalah wanita dan anak -anak.
Badan-badan PBB dan kelompok hak -hak asasi manusia telah berulang kali memperingatkan bahwa wilayah kantong Palestina itu sudah tidak layak huni, yang mana kelaparan dan penyakit menyebar dengan cepat. (antara/jpnn)
Tentara Israel menewaskan 5 warga Palestina dalam serangan di Jalur Gaza. Israel mengabaikan desakan Donald Trump agar segera menghentikan serangan.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- WHO Sebut 42 Ribu Warga Palestina di Jalur Gaza Mengalami Disabilitas Akibat Serangan Israel
- Presiden Kolombia Usul Markas DK PBB Dipindahkan ke Qatar
- Donald Trump Siap Wujudkan Perdamaian, Begini Reaksi Hamas
- PM Malaysia Kutuk Keras Penangkapan Sukarelawan Flotilla Oleh Israel
- DPP PUI & Dave Laksono Bertemu untuk Bahas Isu Kemerdekaan Palestina
- Heboh Baliho Prabowo Bersanding dengan Netanyahu, Dasco DPR Bilang Begini