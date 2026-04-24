Abaikan Larangan Tandang, Aremania Nekat Hadiri Laga Persib vs Arema FC di GBLA
Suporter Aremania berkumpul di kawasan Alun-alun Bandung, menjelang laga away melawan Persib Bandung, Jumat (24/4/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Sejumlah pendukung Arema FC mulai berdatangan ke Kota Bandung untuk menyaksikan laga tandang kontra Persib Bandung pada pekan ke-29 BRI Super League.

Laga Persib vs Arema akan berangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026), pukul 19.00 WIB.

Sebelum menuju stadion, sejumlah Aremania terlihat berkumpul di kawasan Alun-alun Bandung. Di area parkir, tampak sekitar enam bus berpelat nomor Malang yang terparkir.

Para pendukung itu juga terlihat beraktivitas di sekitar Masjid Raya Bandung, lengkap dengan atribut suporter. Mereka tampak berswafoto, duduk santai, hingga berjalan di kawasan heritage tersebut.

Salah satu Aremania, Robert (22), mengaku datang dari Malang menggunakan bus rombongan sejak Kamis malam.

"Berangkat malam jam 9-an, samapi tadi jam 7," kata Robert saat ditemui di Asia Afrika.

Dia mengaku sudah mendukung Arema FC sejak kecil. Menurutnya, sebagai warga Malang, sudah menjadi kebiasaan untuk mendukung tim berjuluk Singo Edan itu.

Ini menjadi pengalaman pertama Robert datang ke Bandung. Dia menilai Kota Kembang memiliki suasana yang lebih sejuk dibanding daerah lain.

