Abalon Wando Siap Jadi Primadona Baru di Pasar Kuliner Mewah Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Abalon Wando, bahan makanan laut premium asal Korea Selatan, memperluas pasarnya ke Indonesia.

Melalui acara promosi yang digelar oleh Asosiasi Ekspor Abalon Korea (Korean Abalone Export Association) bersama J&I International di Jakarta, produk abalon berkualitas tinggi ini diperkenalkan kepada para pelaku industri kuliner Tanah Air.

Kegiatan ini dihadiri oleh para koki profesional, manajer pembelian hotel bintang lima, serta perwakilan restoran fine dining dan perusahaan distribusi bahan makanan.

Dalam acara tersebut, peserta berkesempatan mencicipi lima menu berbahan dasar abalon hidup asal Wando, yang diolah langsung oleh koki profesional.

Para tamu memuji kesegaran dan cita rasa umami abalon Wando yang dinilai sebanding dengan standar kuliner premium dunia.

Acara ini menjadi langkah strategis Abalon Wando dalam membangun reputasi global sebagai bahan makanan laut mewah.

Pihak asosiasi menegaskan bahwa kualitas produk, sistem pasokan yang stabil, serta pengawasan ketat dalam proses pengiriman menjadi faktor pembeda abalon Wando di pasar internasional.

Menu-menu yang disajikan antara lain Abalone Steak Barigoule Style, Abalone Risotto, Beignet of Abalone, Sautéed Abalone with Escargot Butter, dan Abalone & Sea Urchin Cream Pasta.