Abalone Wando Perkuat Pasar Kuliner Premium Indonesia, Bidik Segmen B2B

jpnn.com, BANDUNG - Abalone asal Wando, Korea Selatan, kembali mendapat sambutan positif dari pasar kuliner premium Indonesia setelah sukses memperluas pasar selama dua tahun berturut-turut.

Kegiatan bertajuk “2026 Wando Abalone Promotion and Sales Promotion Event in Indonesia” yang digelar Wando Boy Co., Ltd. bersama J&I International berlangsung pada 15–30 September 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program dukungan Korea Abalone Export Association dan melanjutkan pembukaan pasar yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

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Pada tahun kedua penyelenggaraannya, kegiatan tersebut menyasar sejumlah pembeli bisnis-ke-bisnis (B2B), termasuk hotel bintang lima, restoran fine dining, serta distributor bahan makanan berskala besar. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan jaringan pasokan rutin dan peluang ekspor langsung ke Indonesia.

Salah satu agenda utama berupa acara degustasi yang digelar di restoran fine dining Jeongchan, Bandung. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pelaku industri kuliner, termasuk koki eksekutif dan penanggung jawab pembelian dari berbagai perusahaan.

Chef Jeong Chan-hyuk, lulusan Le Cordon Bleu, memimpin penyajian lima menu berbahan abalone Wando. Hidangan yang disajikan antara lain Jeonbok Samhap, Jeonbok Mandu, Jeonbok Baechuseon, Jeonbok Samgyetang, dan Jeonbok Sotbap.

Kelima menu tersebut dirancang untuk memadukan cita rasa umami abalone Wando dengan tren gastronomi lokal. Para peserta juga diperkenalkan pada pemanfaatan berbagai bagian abalone, termasuk jeroan, serta pengolahan yang dapat diterapkan dalam menu Korea maupun hidangan lokal.

Perwakilan Korea Abalone Export Association mengatakan kegiatan tahun ini menjadi tahap lanjutan dari pengenalan produk di pasar Indonesia. Demonstrasi menu yang dilakukan Chef Jeong Chan-hyuk dinilai membuka pembahasan lebih lanjut mengenai pasokan rutin dan pengembangan menu berbahan abalone.