Abang None Jakarta 2025 Akhirnya Diumumkan, Bank Jakarta Beri Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai perwujudan komitmen dalam menyokong pengembangan bakat dan kreativitas generasi muda di Jakarta, Bank Jakarta kembali mendukung acara Puncak Abang None Jakarta 2025.

Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk tabungan kepada para pemenang dan finalis Abang None Jakarta.

Adapun malam puncak Abang None Jakarta 2025 dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Jumat (26/9). David Leon Bijlsma dari Jakarta Timur dan Farel Larasati (Defa) dari Jakarta Pusat terpilih sebagai Abang dan None Jakarta 2025.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno beserta jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta, serta Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, Direktur Keuangan & Strategi Bank Jakarta, Basaria Martha Juliana dan Komisaris Independen Bank Jakarta, Kiryanto.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan Abang dan None Jakarta merupakan salah satu warisan budaya Betawi turun temurun yang perlu dijaga kelestariannya, kehadirannya diharapkan mampu membawa kebanggaan kota Jakarta menuju kancah global.

"Pemilihan Abang None Jakarta merupakan simbol optimisme generasi muda yang menjaga tradisi betawi, menggambarkan pesona Jakarta sekaligus meneguhkan sebagai Kota Global yang berbudaya," ungkap Pramono Anung dalam keterangan resmi.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyampaikan bahwa dukungan Bank Jakarta terhadap acara Puncak Abang None Jakarta 2025 merupakan upaya Bank Jakarta untuk senantiasa relevan dengan generasi muda di Jakarta.

"Generasi muda Jakarta merupakan agen perubahan yang mampu menggabungkan tradisi dan modernitas. Kehadiran Abang None Jakarta menjadi wadah untuk memperkuat jati diri Jakarta sebagai kota global dengan akar budaya Betawi yang kuat,” jelasnya.