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Abdi Fauzi Pimpin Bidang Hubungan Antarlembaga PB SEMMI, Siap Kritisi Pemerintahan

Abdi Fauzi Pimpin Bidang Hubungan Antarlembaga PB SEMMI, Siap Kritisi Pemerintahan
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Moh Abdi Fauzi resmi mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PB SEMMI periode 2026–2029. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Moh Abdi Fauzi resmi mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) periode 2026–2029.

Usai dilantik, Moh Abdi Fauzi menegaskan komitmennya memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah, kementerian, lembaga negara, BUMN, hingga sektor swasta.

Dia menilai organisasi mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan nasional sekaligus memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

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“Mahasiswa harus hadir sebagai bagian dari solusi. Kami siap membangun kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan program yang berdampak langsung bagi rakyat,” ujar Moh Abdi Fauzi dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Namun, dia menegaskan kerja sama tersebut tidak boleh menghilangkan independensi organisasi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Menurut dia, dukungan terhadap kebijakan pemerintah perlu diberikan secara objektif, terutama terhadap program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

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Sebaliknya, kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan publik harus tetap mendapat kritik dan masukan secara konstruktif.

“Bagi kami, menjadi mitra pemerintah bukan berarti harus selalu sependapat. Kami siap mendukung kebijakan yang pro-rakyat, tetapi juga tidak akan ragu menyampaikan kritik jika ada hal yang perlu diperbaiki,” tegasnya.

Abdi Fauzi resmi mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga PB SEMMI periode 2026–2029.

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