Abdu Sholeh Merintis SwaSuka, Hadirkan Produk Herbal Lebih Dekat ke Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Berangkat dari pengalaman di bidang digital marketing, Abdu Sholeh melihat satu hal yang terus tumbuh di tengah masyarakat: minat terhadap gaya hidup sehat dan produk kesehatan alami.

Dari pengamatan itulah, ia mulai merintis SwaSuka Official Store, sebuah retail yang menghadirkan berbagai produk herbal, suplemen kesehatan, hingga perawatan berbahan natural dalam satu platform yang lebih praktis.

Bagi Abdu, perubahan cara masyarakat berbelanja menjadi salah satu alasan kuat lahirnya SwaSuka. Ia melihat konsumen kini tidak hanya mencari produk yang dibutuhkan, tetapi juga menginginkan kemudahan akses, informasi yang jelas, dan pilihan yang lengkap dalam satu tempat.

“Pendekatan digital menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan retail saat ini. Dari situ kami melihat kebutuhan akan platform yang memudahkan akses produk herbal dan kesehatan,” ujar Abdu, Senin (20/4).

SwaSuka mulai dikembangkan pada 2024 di Tulungagung, Jawa Timur. Sejak awal, Abdu ingin membangun retail yang tidak sekadar menjual produk, tetapi juga menjadi ruang belanja yang terkurasi bagi masyarakat yang semakin peduli pada wellness dan kesehatan sehari-hari.

Lewat konsep multi-brand retail, SwaSuka menggabungkan beragam produk dari berbagai brand dalam satu ekosistem. Dengan cara ini, konsumen diharapkan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa harus berpindah-pindah platform.

Di balik pengembangannya, perjalanan SwaSuka tidak selalu hanya soal menambah jumlah produk. Abdu juga menaruh perhatian besar pada hal-hal yang sering tak terlihat dari luar, seperti proses seleksi produk, pengelolaan katalog, distribusi, hingga penyusunan strategi penjualan digital yang terus menyesuaikan perubahan pasar.

Marketplace pun menjadi salah satu jalur penting dalam pertumbuhan SwaSuka. Bagi Abdu, kehadiran di kanal digital bukan hanya untuk memperluas pasar, tetapi juga untuk mengikuti pola belanja masyarakat yang kini semakin akrab dengan sistem online.