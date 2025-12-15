Abdul Manan Sandang Gelar Doktor di Universitas Pancasila, Ingin Bangun Kampus Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UP) kembali mencetak doktor baru dalam bidang ilmu hukum.

Abdul Manan HR berhasil meraih gelar tertinggi di bidang ilmu hukum dalam Sidang Terbuka Angkatan I Program Doktor Ilmu Hukum UP Tahun Ajaran 2025/2026.

Kegiatan akademik ini merupakan bagian dari rangkaian Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 dan menjadi tahapan akhir bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum.

Abdul Manan HR berhasil meraih gelar tertinggi di bidang ilmu hukum dengan predikat cumlaude setelah mempertahankan disertasinya berjudul 'Rekonstruksi Konsep Pembatasan Kasasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum' di depan para penguji.

Sidang terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Sidang dan juga Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., Sekretaris Sidang Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H., serta Ketua Penguji Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. ,serta para penguji lainnya.

Adapun Promotor disertasi adalah Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Co-Promotor I Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H. dan sebagai Co-Promotor II, Dr. Yunan Parasetyo, S.H., M.H..

"Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Universitas Pancasila dalam menjaga kualitas pendidikan doktoral serta melahirkan pemikir-pemikir hukum yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan bangsa," kata Rektor UP yang juga Ketua Sidang, Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., Senin (15/12).

Prof. Dr. Adnan Hamid, juga memberikan apresiasi atas ketekunan dan komitmen promovendus dalam menyelesaikan disertasinya.