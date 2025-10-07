Abdul Mu'ti Apresiasi Perjalanan 23 Tahun Global Sevilla School
jpnn.com, JAKARTA - Global Sevilla School merayakan Dies Natalis ke-23 sekaligus Day of Mindfulness 2025 di Kampus Pulo Mas, Jakarta Timur, Senin (6/10) dengan tema “From Pause to Purpose, Living Life by Design”.
Perayaan ini dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu'ti didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini ?Gogot Suharwoto, beserta Rita Pranawati dan Sifa Lutfhiyani sebagai Tenaga Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, para pendiri sekolah, jajaran pimpinan dan manajemen, guru, siswa, serta orang tua murid Global Sevilla School.
Selain perayaan ulang tahun yang ke-23, acara ini juga menjadi tonggak perjalanan Global Sevilla School melalui diskusi dan praktik mindfulness sebagai pendekatan pendidikan holistik.
Hal ini selaras dengan posisi Global Sevilla School sebagai pionir Mindfulness-Based School di Indonesia yang mendukung implementasi Pembelajaran Mendalam dari Kemendikdasmen.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan apresiasi atas peran Global Sevilla School.
“Global Sevilla telah menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menghadirkan keseimbangan antara kecerdasan akademik dan pembentukan karakter. Pendekatan mindfulness yang dipraktikkan di sini selaras dengan agenda nasional Pembelajaran Mendalam, menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kami menyambut baik kontribusi Global Sevilla School dalam mendukung transformasi pendidikan bermutu untuk semua,” katanya.
Sudhamek AWS, salah satu School Founder Global Sevilla menegaskan bahwa lahirnya sekolah ini berangkat dari nilai dan tujuan, bukan semata soal finansial.
“23 tahun lalu, dalam sebuah makan siang bersama almarhum Cak Nur, lahirlah gagasan mendirikan sekolah untuk merawat generasi global berkarakter dengan nilai utama, yakni memberi, welas asih, dan pengendalian diri. Tema Dies Natalis tahun ini, From Pause to Purpose, Living Life by Design, menegaskan bahwa hidup bukan sekadar berpikir, melainkan menjadi dan menjalani dengan kesadaran. Sebagaimana filosofi Jawa ‘Urip iku urup’, hidup baru bermakna ketika mampu menerangi dan memberi manfaat bagi sesama, layaknya api yang menyinari sekitarnya,” katanya.
