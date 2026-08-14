Abdul Mu'ti Pastikan Penulisan Ulang Buku Teks Sekolah untuk Tingkatkan Muatan STEM

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pembaruan dan penulisan ulang buku ajar sekolah telah direncanakan sejak lama guna memperkuat muatan STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) serta pendidikan karakter.

“Sebelum ada arahan Presiden, memang sudah ada perencanaan untuk melakukan penulisan ulang buku-buku teks yang selama ini dipakai,” kata Abdul Mu’ti ditemui seusai Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat.

Ia kemudian mengungkapkan sejumlah pertimbangan yang melatarbelakangi rencana penyusunan ulang buku-buku pelajaran untuk siswa sekolah oleh pihaknya.

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Pertimbangan pertama adalah untuk memastikan buku pelajaran para siswa nantinya mengandung muatan pendidikan nilai, pendidikan karakter, dan STEM yang semakin kuat.

“Penekanan pada STEM sesuai arahan bapak Presiden,” tegasnya.

Pertimbangan selanjutnya, kata dia, adalah untuk mengakomodasi perubahan standar isi buku pelajaran yang ditentukan Kemendikdasmen.

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Penyusunan tersebut juga dilakukan agar buku pelajaran semakin selaras dengan konsep pembelajaran mendalam (deep learning), ucap Mendikdasmen.

Adapun terkait pelaksanaannya, Abdul Mu’ti memastikan prosesnya sudah dimulai dari sekarang.