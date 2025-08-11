Abdul Rahman Farisi: Lonjakan Investasi ESDM Bukti Kepemimpinan Bahlil Efektif

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi menilai capaian investasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada semester I-2025 menunjukkan kinerja yang solid dan kepemimpinan yang efektif dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi pada semester I-2025 mencapai US$ 13,9 miliar atau setara Rp 225,1 triliun (kurs Rp 16.200 per US$).

Angka ini naik 24,1 persem dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang hanya mencapai US$ 11,2 miliar.

“Lonjakan ini tidak hanya menjadi rekor lima tahun terakhir, tetapi juga sinyal kuat bahwa iklim investasi di sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia semakin kondusif. Ini hasil dari kombinasi kepemimpinan yang visioner dan kebijakan yang pro-investasi,” kata Abdul Rahman di Jakarta, Senin (11/8).

Pencapaian investasi tersebut ditopang oleh sektor minyak dan gas bumi (migas) sebesar US$ 8,1 miliar, mineral dan batu bara (minerba) US$ 3,1 miliar, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) US$ 0,8 miliar, serta ketenagalistrikan US$ 1,9 miliar.

Menurutnya, keberhasilan ini juga tercermin dari capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM yang pada semester I-2025 telah mencapai Rp 138,8 triliun atau 54,5 persen dari target tahun ini sebesar Rp 254,5 triliun.

Sektor minerba sendiri menyumbang Rp 74,2 triliun dan sektor migas Rp 57,3 triliun.

“Dari sisi penerimaan negara, ini pencapaian yang patut diapresiasi. Artinya, sektor ESDM berperan besar dalam memperkuat APBN dan menyediakan ruang fiskal yang lebih luas untuk pembangunan,” lanjutnya.