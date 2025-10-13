Abdul Rahman Farisi Sebut Kebijakan Menteri Bahlil On The Track dan Melaju di Atas Rata-Rata

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyampaikan bahwa banyak pihak mengapresiasi kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilai konsisten dan progresif dalam mendorong transformasi sektor energi nasional.

Menurutnya, dalam tempo satu tahun, kebijakan energi yang dijalankan Menteri Bahlil mampu menterjemahkan perintah Presiden Prabowo dan menunjukkan arah yang jelas dan kecepatan di atas rata-rata.

"Ini bukan sekadar pencapaian teknis, tapi juga keberanian politik Menteri Bahlil untuk mewujudkan kedaulatan energi,” ungkap Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Senin (13/10).

Mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu menjelaskan bahwa lifting minyak Indonesia tahun 2025 berhasil mencapai 605.000 barel per hari, pencapaian pertama sejak 2008 dan sesuai target APBN.

"Hal ini mencerminkan peningkatan efisiensi dan kepercayaan investor terhadap sektor hulu migas," ujarnya.

Menurutnya, di sektor minerba juga terjadi peningkatan. Dia menjelaskan investasi mencapai Rp50,38 triliun pada semester I 2025, berkontribusi besar terhadap total investasi ESDM.

"Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi mineral sebagai strategi memperkuat nilai tambah dalam negeri, sejalan dengan semangat PP Nomor 39 Tahun 2025," beber Abdul Rahman.

PP tersebut menurutnya membawa sejumlah terobosan seperti prioritas pasokan dalam negeri untuk sektor strategis seperti listrik, pupuk, dan industri nasional.