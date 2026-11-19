jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF) menyoroti sikap Menteri Lingkungan Hidup Muh. Jumhur Hidayat yang mengungkap isi surat kepada Menteri ESDM sekaligus Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, ke publik.

Adapun surat tersebut terkait penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.

Abdul Rahman menilai langkah tersebut perlu dipertanyakan karena persoalan yang menyangkut kewenangan antarkementerian semestinya terlebih dahulu dibahas melalui mekanisme koordinasi internal pemerintah.

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Menurutnya, Juru Bicara Kementerian ESDM telah memberikan penjelasan resmi mengenai status wilayah pertambangan yang dipersoalkan.

“Saya justru mempertanyakan mengapa Pak Jumhur perlu mengungkap isi suratnya kepada publik. Apa yang ingin disampaikan dengan langkah tersebut? Bukankah persoalan ini bisa terlebih dahulu dikomunikasikan secara langsung antarkementerian?” kata Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Kamis (19/11).

ARF menilai setiap menteri memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang harus dihormati dalam kerangka kerja pemerintahan.

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Dia juga mengingatkan agar komunikasi mengenai persoalan teknis antarkementerian tidak justru menimbulkan persepsi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki koordinasi yang baik.

“Secara etika pemerintahan, sesama menteri tentu memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Jangan sampai pernyataan yang disampaikan ke publik justru membangun kesan seolah-olah pemerintahan Presiden Prabowo tidak saling berkoordinasi,” jelasnya.