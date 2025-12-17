Abdul Razak Anggap Perpol 10 /2025 Konstitusional & Tak Menabrak Putusan MK, Begini Penjelasannya

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

"Perpol ini sah dan justru memperjelas pelaksanaan putusan MK ditambah lagi sebelum mengesahkan perpol," kata Razak kepada awak media seperti dikutip Rabu (17/12).

Dia menyebut putusan MK Nomor 114 hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Baca Juga: Lilin Nusantara Sebut Narasi Perpol Lawan Putusan MK Tendensius dan Tak Berdasar

Razak menuturkan bahwa frasa “jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian” tidak dibatalkan oleh MK dalam putusan 114.

"Artinya, masih ada ruang konstitusional bagi anggota Polri untuk bertugas di luar institusi kepolisian sepanjang penugasannya memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Polri,” kata Razak.

Sementara itu, ujarnya, Polri memiliki tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum seperti termuat dalam Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut dia, selama penugasan anggota Polri di luar organisasi induk berada dalam koridor seperti diatur dalam UU, maka hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi atau putusan MK.

“Sepanjang penugasan itu berkaitan dengan perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum, maka jelas memiliki sangkut paut dengan kepolisian,” ujarnya.