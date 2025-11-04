menu
Abdul Wahid Gubernur Keempat Riau Berurusan dengan KPK

Abdul Wahid Gubernur Keempat Riau Berurusan dengan KPK
Gubernur Riau Abdul Wahid (kedua kanan) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan (tengah), serta Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda (kedua kiri) saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). ANTARA/Ryan Rahman

jpnn.com - Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Senin (3/11025), tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (4/11).

Abdul Wahid tiba pada pukul 09.35 WIB dengan mengenakan kaus oblong berkelir putih dan bermasker, sembari menenteng sebuah tas hijau.

Selain Wahid, KPK juga memboyong Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan.

Ada pula Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda yang memakai jaket berwarna putih.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau.

"Ya," ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Senin (3/11).

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

"Benar, sementara masih berproses," ujar Setyo saat dihubungi, Senin (3/11).

Abdul Wahid menjadi gubernur keempat Riau yang berurusan dengan KPK setelah Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun.

