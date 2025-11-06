Abdul Wahid, Haryanto, dan Bupati Siak Lagi Ngopi Saat OTT KPK

jpnn.com, PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Haryanto membantah isu yang menyebut dirinya mengetahui dan turut berada di lokasi saat KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid.

Haryanto menegaskan kebetulan saja sedang berada di kafe yang sama bersama Wahid dan Bupati Siak Afni.

“Saya tidak mengetahui itu (penangkapan KPK, red). Memang kebetulan pada saat itu saya sedang ngopi dengan Pak Gubernur Abdul Wahid dan Bupati Siak. Tiba-tiba ada ramai-ramai orang di luar,” kata Haryanto, Kamis (6/11).

Dia menyebut bahwa informasi yang berkembang seolah dirinya sudah mengetahui rencana penangkapan adalah tidak benar.

“Kalau dibilang saya tahu, ya saya tahu karena pada saat itu saya ngopi dengan Pak Gubernur di kafe belakang kediaman Gubernur. Itu saja yang saya tahu. Pas kami keluar, saya lihat sudah ramai. Setelah itu saya langsung pulang, salat. Sore baru banyak berita macam-macam. Ini yang perlu saya luruskan, jangan sampai ada fitnah,” tegasnya.

Pada 3 November 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Riau dan Jakarta.

Barang bukti Rp 800 juta diamankan, sementara pencarian terhadap Abdul Wahid dilakukan setelah dia diduga sempat bersembunyi.

Wahid akhirnya ditangkap di sebuah kafe bersama orang kepercayaannya.