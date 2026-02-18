Abella Debut Lewat ‘Tick Tock’, Hadirkan Warna Baru di Industri Musik Anak
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi cilik, Abella mengawali perjalanan di industri musik lewat lagu debut yang berjudul Tick Tock.
Lagu tersebut dirilis bersama Semesta Records yang didirikan oleh Rian Ekky Pradipta.
Melalui rilisan Tick Tock, Semesta juga memperkenalkan Abella, sebagai talenta muda yang diproyeksikan menjadi
young inspirational singer generasi baru.
Tick Tock menghadirkan warna musik yang ringan, energik, dan mudah diingat. Dengan lirik yang dekat dengan keseharian anak-anak.
Di balik nuansa yang fun dan catchy, tersimpan pesan tentang disiplin, kesadaran waktu, serta semangat menjalani hari dengan bahagia.
Karakter vokal Abella yang ekspresif dan percaya diri membuat lagu ini terasa hidup. Dia tidak hanya menyanyikan liriknya, tetapi juga menyampaikan energi positif yang menjadi identitasnya sejak awal.
Bagi Abella, dunia seni bukan hal baru. Kecintaannya pada panggung sudah tumbuh sejak usia dini. Tidak hanya memiliki minat besar dalam bernyanyi, dia aktif mengembangkan kemampuannya di seni tari yaitu ballet serta terlibat dalam berbagai kegiatan fashion show dan modelling.
Latihan balet membentuk kedisiplinan, ketekunan, serta kepekaan terhadap ritme dan ekspresi tubuh, kualitas yang turut memperkaya performanya sebagai penyanyi.
