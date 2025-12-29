ABG Mulai Mencuri Perhatian
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, ABG perlahan mulai mencuri perhatian di kancah musik Indonesia.
ABG merupakan sebuah band yang dibentuk pada 16 Oktober 2025 di Jakarta Selatan.
Trio tersebut beranggotakan Om Bagus (NTRL) pada vokal dan bass, lalu Giox (Superglad) pada bass dan backing vocal, serta Akbar (Superglad) sebagai drummer.
Uniknya nama ABG sendiri diambil dari huruf depan para personel yaitu Akbar, Bagus, dan Giox.
Pada 25 November 2025 ABG merilis single pertama yang berjudul ORGIL (singkatan dari Orang Gila).
Orang Gila yang dimaksud di sini bukan berarti secara harafiah orang yang tidak waras, tetapi lebih kepada orang-orang yang bertindak di luar nalar, norma, atau aturan-aturan.
Lagu tersebut juga bisa diartikan tentang orang dengan gagasan yang luar biasa hingga memungkinkan hal-hal yang tadinya dipikir tidak mungkin menjadi nyata.
Pada 12 Desember 2025, ABG kembali merilis single kedua yang berjudul KETI (singkatan dari Kena Tipu).
