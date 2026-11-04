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ABG Tidak Menyangka Masuk Nominasi AMI Awards 2026

ABG Tidak Menyangka Masuk Nominasi AMI Awards 2026
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Grup musik ABG saat red carpet AMI Awards 2026 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (4/11). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, ABG tidak menyangka bisa masuk nominasi ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026.

ABG menjadi salah satu nominator dalam kategori Album Rock Terbaik.

"Enggak menyangka, tiba-tiba masuk AMI Awards saja," kata Akbar, drummer ABG saat red carpet AMI Awards 2026 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (4/11).

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Meski demikian, ABG yang beranggotakan Om Bagus (NTRL) pada vokal dan bass, Giox (Superglad) pada bass dan backing vocal, serta Akbar (Superglad) sebagai drummer, bangga bisa masuk AMI Awards 2026.

ABG yang baru terbentuk pada 16 Oktober 2025 di Jakarta Selatan itu merasa karya-karya yang telah diluncurkan mendapatkan apresiasi.

"Semoga aspirasi kami didengar," ucap Om Bagus.

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Dalam kategori Album Rock Terbaik di AMI Awards 2026, ABG bersaing dengan Sukses Lancar Rejeki, Black Horses, Pee Wee Gaskins, hingga 510.

ABG tidak terlalu berekspektasi untuk memenangkan penghargaan, sama seperti ketika mendirikan band.

Grup musik, ABG tidak menyangka bisa masuk nominasi ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026.

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