ABK KM Jaya Jatuh di Perairan Arafura belum Ditemukan, Tim SAR Gabungan Lanjutkan Pencarian

jpnn.com - JAYAPURA - Seorang anak buah kapal (ABK) KM Jaya AJJ 02 Rofik (27) yang diduga jatuh di perairan Arafura, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada Sabtu (24/10), masih belum ditemukan hingga memasuki hari kelima pencarian, Jumat (30/10).

Tim SAR Gabungan yang terdiri dari personel SAR, Polres Kimaam, Bakamla Merauke dan masyarakat hingga kini masih terus melakukan pencarian terhadap korban. "Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban," kata Kepala SAR Merauke Rudi, Jumat (30/10).

Diketahui, kecelakaan man overboard (MOB) terjadi pada Sabtu (24/10) pukul 04.00 WIT pada koordinat 8°32'00" S - 136°44'00" E atau berjarak sekitar 410 kilometer ke arah barat laut.

Awalnya, kejadian tersebut dilaporkan ke Basarnas Merauke pada Senin (26/10) sore. Basarnas Merauke langsung berkoordinasi untuk melakukan pemapelan dengan instansi terkait serta unsur potensi SAR setempat.

Dari hasil hasil koordinasi awal dan pemapelan hingga Selasa (27/10), korban belum ditemukan sehingga pencarian dilanjutkan hingga Sabtu (31/10). "Upaya pencarian terhadap korban masih dilakukan hingga H-7," tutur Rudi.

Menurut Rudi, dari laporan yang diterima, saat ini ada penambahan satu kapal cepat dari masyarakat untuk membantu pencarian korban. (antara/jpnn)