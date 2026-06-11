ABK KM Pasifik II Terjatuh di Perairan Bintan, SAR Tanjungpinang Bergerak Melakukan Pencarian
jpnn.com - TANJUNGPINANG - Seorang anak buah kapal (ABK) KM Pasifik II bernama Johan dilaporkan terjatuh dan hilang di perairan Selat Riau, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).
Kantor SAR Tanjungpinang yang mendapat laporan kejadian itu langsung melakukan operasi pencarian terhadap korban.
Menurut Kepala Unit (Kanit) Siaga SAR Tanjung Uban Deryan Erlangga Pratama, laporan kejadian itu diterima Kamis (11/6) pukul 11.45 WIB dari Kantor Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Batam.
"Korban diketahui bernama Johan yang dilaporkan terjatuh dan hilang saat kapal berlayar dari Perairan Lagoi menuju Telaga Punggur, setelah mengalami kerusakan mesin di laut," kata Deryan Erlangga di Bintan, Kamis (11/6).
Berdasarkan keterangan yang diterima, kata dia, korban Johan tidak ditemukan berada di atas KM Pasifik II dan dinyatakan hilang sekitar pukul 02.00 WIB atau Kamis dini hari.
Awak KM Pasifik II telah berupaya melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian, namun korban belum ditemukan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, lanjut Deryan Erlangga, Tim Rescue Unit Siaga SAR Tanjung Uban yang berjumlah empat personel diberangkatkan menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) menuju lokasi pencarian.
Informasi kejadian itu juga telah disebarluaskan kepada unsur potensi SAR dan kapal-kapal patroli yang melintas di sekitar perairan tersebut guna membantu upaya pencarian korban.
ABK KM Pasifik II dilaporkan terjatuh dari atas kapal dan hilang di perairan Bintan. SAR Tanjungpinang bergerak melakukan pencarian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kapal KM Makmur Jaya Terbalik Dihantam Gelombang Jam 4 Pagi, 9 ABK Hilang
- Kapal Terbalik di Perairan NTB, 1 ABK Masih Hilang, Tim SAR Gabungan Bergerak
- Nelayan Hilang Terjatuh dari Kapal di Perairan Lontar
- Seorang Pria Dilaporkan Hilang Seusai Daftar Jadi ABK Kapal Cumi, Polisi Turun Tangan
- 109 Personel Dikerahkan Cari 6 ABK KM Osela di Perairan Pulau Gelasa
- Nelayan yang Hilang Kontak di Perairan Bintan Ditemukan Sudah Meninggal Dunia