ABK Terjatuh di Sungai Maro Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - JAYAPURA - Anak buah kapal (ABK) KM Mekar Jaya, Wana Sanjaya (28) yang jatuh ke Sungai Maro, Merauke, Papua Selatan, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan yang terdiri atas personel SAR Merauke, Kodaeral XI, dan Polair Polres Merauke.

“Jenazah Wana ditemukan Jumat (7/8) sore setelah dilakukan pencarian sejak Rabu (5/8)," kata Kepala SAR Merauke Rudi yang dihubungi dari Jayapura, Sabtu (8/8).

Dia menjelaskan korban dilaporkan terjatuh saat memperbaiki tali jangkar kapal yang berada di Sungai Maro, Merauke.

Setelah terjatuh, korban tidak terlihat lagi sehingga dilakukan pencarian.

Jenazah korban ditemukan sekitar 3,92 kilometer ke arah timur laut dari lokasi kejadian.

Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Merauke sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.

"Saat melakukan pencarian, Tim SAR Gabungan berjumlah 26 orang itu menggunakan berbagai peralatan dengan menyisir sejumlah lokasi di sekitar Sungai Maro," kata Rudi.