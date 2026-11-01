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Abraham Damar Jadi Bintang, Satria Muda Bandung Juara IBL All Indonesian Cup 2026

Abraham Damar Jadi Bintang, Satria Muda Bandung Juara IBL All Indonesian Cup 2026
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Pebasket Satria Muda Bandung Abraham Damar Grahita saat berlaga pada final IBL All Indonesian Cup 2026 melawan Dewa United Banten di GOR Laga Tangkas, Bogor, Minggu (1/11). Foto: Dokumentasi IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Satria Muda Bandung menjadi juara IBL All Indonesian Cup 2026 seusai mengalahkan Dewa United Banten.

Berlaga di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Minggu (1/11), skuad asuhan Youbel Sondakh itu menang dengan skor 77-75.

Pada laga ini Abraham Damar Grahita menjadi bintang seusai mencetak 21 poin.

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Julian Chalias menambahkan dengan 18 angka di belakang Abraham.

Adapun Sandy Ibrahim menutup perolehan poin Satria Muda seusia finis dengan 15 poin.

Sepanjang laga sejatinya Yudha Saputera dan kolega tidak mulus sesuai sempat tertinggal dengan skor 41-44 pada first half.

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Masuk second half permainan Satria Muda mulai bangkit setelah mencetak 19 angka untuk membuat kuarter ketiga imbang 60-60.

Pada akhir kuarter tercatat konsistensi Satria Muda terus meningkat untuk akhirnya menutup laga dengan keunggulan margin dua angka 77-75.

Tim basket Satria Muda Bandung menjadi juara IBL All Indonesian Cup 2026 seusai mengalahkan Dewa United Banten.

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